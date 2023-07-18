Украина вынуждена искать новые морские маршруты вывоза зерна после прекращения «черноморской инициативы»

Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник, 18 июля, заявил, что киевские власти в качестве нового маршрута для вывоза зерна рассматривают его транспортировку через территориальные воды Болгарии и Румынии, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Боднар сказал: «Мы создали фонд гарантирования со своей стороны, и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Этот вариант рассматривается как возможный. Но, в таком случае международное сообщество должно взять на себя ответственность и, с одной стороны, гарантировать, чтобы Украина смогла реализовать такой сценарий, с другой стороны – давить на Россию».

Киев, Иван Бабурин

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