Евросоюз призвал Аргентину не торопиться с вступлением в БРИКС

Европейский союз призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС до окончания украинского конфликта. Об этом говорилось во время саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Вступление Аргентины в БРИКС на фоне геополитического противостояния «было бы неверным сигналом», сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

По словам чиновника, в этой связи страна в ближайшее время не станет частью объединения.

В межгосударственный альянс БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. На эти страны приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли. Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет в период с 22 по 24 августа.

Брюссель, Зоя Осколкова

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