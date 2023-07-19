Глава минтранса заверил Путина, что рост цен на авиабилеты удается сдерживать

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента России в среду, 19 июля, заверил Владимира Путина, что отечественным авиакомпаниям удается сдерживать рост цен на авиабилеты, – сообщает Кремль.

В ходе своего доклада Савельев сказал: «Минтранс России совместно с ФАС осуществляет систематический мониторинг стоимости авиаперевозок... Несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза, нашим авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости авиабилетов».

Москва, Иван Бабурин

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