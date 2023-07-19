После заявления российского минобороны в мире выросли цены на пшеницу

На Чикагской товарной бирже через 20 минут после объявления российского минобороны о том, что с 00:00 мск. 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, цена на пшеницу повысилась более чем на 8%, – сообщают СМИ.

Согласно данным торгов, если по состоянию на 17:59 мск. стоимость фьючерса поставки пшеницы на чикагской бирже составляла 6,95 доллара за бушель (27 кг 216 г., – прим.ред.), то к 18:20 мск. цены поднялась до 7,3 доллара за бушель. Таким образом, рост за 21 минуту превысил 5%.

В свою очередь, на закрытии торгов на панъевропейской фондовой бирже Euronext в среду стоимость пшеницы выросла на 8,2%.

Согласно данным торговой площадки курс фьючерсного контракта на поставку пшеницы в сентябре 2023 года к концу среды, 19 июля, поднялся с €234,5 за тонну до €253,75 за тонну.

Чикаго, Иван Бабурин

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