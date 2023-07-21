Китайский чат-бот предсказал США дефолт, но не смог спрогнозировать дату

Китайский чат-бот ERNIE Bot спрогнозировал дефолт США, но не смог предсказать точную дату. Об этом сообщает РИА «Новости».

ИИ пояснил, что на кризис влияет множество факторов, в том числе политическая ситуация, экономическое благосостояние и изменения на международном рынке.

«Правительство США в настоящее время занимается решением различных экономических и политических проблем, включая потолок долга и инфляцию. Если эти вопросы не будут решены должным образом, правительство США может объявить дефолт», – уточнил китайский бот.

Как уточняет агентство, запрос на общение с ERNIE Bot был направлен еще в конце марта. Чтобы пробеседовать с ИИ, пришлось «отстоять» очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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