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Пятница, 21 июля 2023, 11:04 мск

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Китайский чат-бот предсказал США дефолт, но не смог спрогнозировать дату

Фото: pixabay

Китайский чат-бот ERNIE Bot спрогнозировал дефолт США, но не смог предсказать точную дату. Об этом сообщает РИА «Новости».

ИИ пояснил, что на кризис влияет множество факторов, в том числе политическая ситуация, экономическое благосостояние и изменения на международном рынке.

«Правительство США в настоящее время занимается решением различных экономических и политических проблем, включая потолок долга и инфляцию. Если эти вопросы не будут решены должным образом, правительство США может объявить дефолт», – уточнил китайский бот.

Как уточняет агентство, запрос на общение с ERNIE Bot был направлен еще в конце марта. Чтобы пробеседовать с ИИ, пришлось «отстоять» очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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