Экспорт украинских зерновых сократился на треть

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что после прекращения действия «зерновой сделки» объемы экспорта продовольствия сократились, как минимум, на 30%, – сообщает в пятницу, 21 июля агентство Bloomberg.

В комментарии агентству Сольский сказал: «Мы имеем намного меньший объем экспорта зерновых. Я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше. Многие украинские компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе, используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай».

Как в подтверждение слов украинского аграрного министра агентство Reuters пишет, что «в Черном море по сравнению с прошлой неделей сразу на одну треть снизилось количество сухогрузов, которые можно зафрахтовать для перевозки зерна».

«Россия заявила, что с 20 июля она считает «вовлеченными в конфликт» страны, суда которых идут в порты Украины, а 20 июля Украина ответила зеркальным заявлением. Теперь, и Россия, и Украина намерены рассматривать такие суда как потенциально перевозящие военные грузы. В результате, по данным платформы для судоходства и торговли Shipfix на конец июля и начало августа для фрахта в Черном море стали доступны всего 20 сухогрузов, в то время как на прошлой неделе таких было 32. Страховщики морских перевозок утверждают, что многие компании перевозчики перестали страховать судоходство в порты Украины, за исключением портов на Дунае», – говорится в публикации Reuters.

Агентство также отмечает, что «страховщики включают в договоры фиксированную премию в несколько тысяч долларов за заход судна в Черное море, но ожидается, что из-за эскалации эта премия станет еще больше».

Киев, Иван Бабурин

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