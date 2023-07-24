Литва предложила балтийские порты для вывоза украинского зерна

В связи с прекращением действия зерновой сделки литовское руководство предложило Европейскому союзу (ЕС) для экспорта зерна с Украины использовать балтийские порты, – передает французское агентство AFP.

В письме членов кабмина Литвы, в частности, говорится: «Балтийские порты могли бы стать надежной альтернативой для транзита украинской продукции, включая зерно. Таким образом, получилось бы перевозить до 25 миллионов тонн зерна ежегодно. Кроме того, Европейский Союз мог бы сократить бюрократические препятствия на границе Украины с Польшей».

Агентство пишет, что в письме к комиссарам Евросоюза с призывом использовать порты Прибалтики выступили сразу три литовских министра.

Вильнюс, Иван Бабурин

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