Путин заявил о росте ВВП в текущем году

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам во вторник, 25 июля, заявил о росте ВВП в текущем году, начиная со второго квартала, – сообщается на сайте Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно по 0,5-0,7 процента ежеквартально. Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1 процента, то за январь-май текущего года вырос на 0,6 процента, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая – до 5,4 процента. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более двух процентов».

«Помните разные прогнозы: прогноз МВФ – 0,7 процента, потом наши – около девяти. Мы с Председателем Правительства говорили недавно – надеемся, будет больше двух. Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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