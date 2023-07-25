Путин сообщил о росте зарплат в реальном выражении

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам во вторник, 25 июля, заявил, что зарплаты в 2023 году впервые за последние пять лет росли двузначными цифрами выше предварительных расчетов, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Безработица, мы с вами тоже хорошо это знаем, снижается. Сейчас она – 3,2 процента. При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года росли двузначными цифрами. В апреле – более чем на 10 процентов. Еще раз, как всегда, подчеркиваю, это среднее значение и в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но, тем не менее, в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов».

«Обращаю внимание Правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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