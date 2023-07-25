Путин заявил о риске ускорения инфляции

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам во вторник, 25 июля, заявил, что в стране отмечаются признаки ускорения инфляции из-за того что предложение производителей отстает от спроса, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Один из рисков – это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения».

Москва, Иван Бабурин

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