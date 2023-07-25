МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) обновленном прогнозе по мировой экономике в целом и экономикам отдельных стран, опубликованном во вторник, 25 июля, улучшил перспективы России: в 2023 году он должен вырасти на 1,5% вместо прежних 0,7%, – сообщают СМИ.

В прогнозе МВФ, опубликованном на сайте организации, в частнгости, говорится: «В 2023 году ВВП России должен вырасти на 1,5% вместо прежних 0,7%. Прогноз на 2024 год остался прежним – рост на 1,3%. …Прогноз для России пересмотрен в связи с объективными данными по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие, это связано со значительными бюджетными стимулами».

Кроме того, прогноз МВФ роста глобальной экономики в 2023 году повышен на 0,2 п.п., до 3%, мировой инфляции снижен на 0,2 п.п., до 6,8%. Ожидается, что рост экономики еврозоны составит 0,9% (+1 п.п.), США – 1,8% (+0,2 п.п.), Китая – 5,2% (без изменений).

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что «по итогам года ВВП прибавит более двух процентов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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