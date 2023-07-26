ФРС США повысила ставку по федеральным фондам

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 25-26 июля повысила ставку по федеральным фондам на 25 б.п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых, – передают СМИ.

В сообщении, размещенном на сайте ФРС США, говорится: «Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%».

«При определении степени дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которое может оказаться целесообразным для возвращения инфляции к 2%, комитет примет во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия», – сообщил также регулятор.

Вашингтон, Иван Бабурин

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