В Евроцентробанке заявили об ухудшении экономических перспектив еврозоны

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг, 27 июля, на пресс-конференции Совета управляющих регулятора заявила, что из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции ухудшились ближайшие экономические перспективы еврозоны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Лагард сказала: «Ближайшие экономические перспективы для еврозоны ухудшились, в основном, из-за более слабого внутреннего спроса, высокой инфляции, ужесточения условий финансирования и сокращения расходов. Экономика в краткосрочной перспективе будет оставаться слабой, но со временем рост доходов, снижение инфляции и улучшение условий поставок внесут вклад в восстановление экономики».

«Плохие погодные условия и выход России из зерновой сделки могут привести к дальнейшему росту инфляции», – добавила глава ЕЦБ.

Отметим, что ранее сегодня Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,25% годовых.

Франкфурт-на-Майне, Иван Бабурин

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