Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают пенсию

Социальный фонд России (СФР) для 9,5 млн. работавших в 2022 году пенсионеров по старости и по инвалидности проведет автоматический перерасчет пенсий с 1 августа.

В сообщении пресс-службы Соцфонда говорится: «С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка в этом году составляет три пенсионных коэффициента. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 9,5 млн. пенсионеров».

«Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат», – уточнили в ведомстве и добавили, что перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере».

«Деньги перечислят всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты всех отделений Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат», – отметили в Социальном фонде России.

Москва, Иван Бабурин

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