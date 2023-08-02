В России зафиксировано замедление недельной инфляции

Федеральная служба государственной статистики в среду, 2 августа, сообщила, что в России с 25 по 31 июля замедлилась недельная инфляция с 0,23% неделей ранее до 0,13% сейчас. Потребительские цены с начала года выросли на 3,52%.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, «за период с 25 по 31 июля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала июля – 100,74%, с начала года – 103,52%».

«За отчетный период выросли цены на черный чай – на 1%, свинину и сахар-песок – на 0,7%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия – на 0,6%, мясо кур – на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель – на 0,4%, говядину и маргарин – на 0,3%, мороженую рыбу, подсолнечное масло, куриные яйца, поваренную соль и пшено – на 0,2%, баранину, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%. На гречневую крупу цена снизились – на 0,5%, на сосиски, сардельки и печенье – на 0,3%, на сливочное масло и пшеничную муку – на 0,2%, на твердые, полутвердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,1%»,– говорится в отчете ведомства.

Кроме того, в «Росстате» сообщили, что «в среднем снижение цен на плодоовощную продукцию в России составило 0,5%».

Так, стоимость репчатого лука снизилась на 3,6%, моркови – на 2,7%, в то же время яблоки и бананы подорожали на 1,1%, следует из данных Росстата. Кроме того, картофель подешевел на 2%, огурцы – на 1,6%, белокочанная капуста – на 1,2%, помидоры – на 1%, столовая свекла – на 0,8%.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»