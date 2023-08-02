В Росстате сообщили о росте реальных зарплат

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 2 августа, сообщила, что в мае текущего года реальные зарплаты в годовом выражении выросли на 13,3% после роста на 10,4% апреле.

Согласно данным Росстата, «среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%. В номинальном выражении зарплаты в России в мае выросли на 2,4% по сравнению с апрелем, а по итогам января-мая зафиксирован рост на 12,4% год к году».

Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Москва, Иван Бабурин

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