Минпромторг включил в «параллельный импорт» батарейки, аккумуляторы, запчасти для авто и очки

Министерство промышленности и торговли РФ дополнительно внесло в перечень товаров для параллельного импорта батареи, аккумуляторы, запчасти для фотоаппаратов, автомобилей и техники, а также бренды различных очков.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein. Линзы Acuvue не были включены в список, так как компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

«Для включения/исключения того или иного бренда из соответствующего перечня существуют четкие критерии: если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России – такие бренды включаются в перечень для параллельного импорта. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям – продукция из перечня исключается», – пояснили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

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