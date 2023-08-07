Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты и папиросы

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что минздрав поддержал предложение минфина увеличить акцизы на сигареты и папиросы стоимостью дороже 200 рублей, – сообщает в понедельник, 7 августа, издание «Ведомости».

В комментарии изданию Кузнецов сказал: «Минздравом поддержан предложенный минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%. …Рост цен на табачную продукцию существенно снижает потребление табака и увеличивает поступления в госбюджет. Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на борьбу с гепатитом C».

Москва, Иван Бабурин

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