За контрабанду кедровых орехов будет грозить до 12 лет тюрьмы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кедровые орехи корейской сосны включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, их контрабанда будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 7 августа, говорится: «В перечень стратегически важных товаров включены: кедровые орехи сосны корейской в скорлупе и очищенные от скорлупы. Изменения вносятся в перечень товаров, применяемых для статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, согласно которой контрабанда стратегических ресурсов наказывается лишением свободы сроком до 7 лет, а в составе группы – сроком до 12 лет и штрафом до 1 млн. рублей».

Следует напомнить, что в сентябре 2022 года глава минприроды России Александр Козлов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что «лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи будет ждать срок от трех до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей».

Москва, Иван Бабурин

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