В США открылось предприятие по выпуску 180 космических аппаратов в год

Крупнейший подрядчик министерства обороны США корпорация Lockheed Martin открыла завод по выпуску до 180 малых спутников в год, – сообщает в понедельник, 7 августа, специализированное издание SpaceNews.
В публикации издания говорится, что «в городе Денвер, штат Колорадо заработало предприятие с шестью параллельными сборочными линиями по выпуску до 180 малых космических аппаратов в год. Первые произведенные на предприятии спутники будут предназначены для обнаружения ракетных запусков. Заказчиком аппаратов выступило Агентство космических исследований Космических сил США – NASA, которое работает над созданием «мегасозвездия» таких спутников».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube