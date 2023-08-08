В России появятся деревянные девятиэтажки

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию строительной отрасли во вторник, 8 августа, заявил, что нормативы для развития многоэтажного деревянного домостроения находятся на завершающей стадии доработки, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Кремля.

В ходе своего выступления Файзуллин сказал: «Для запуска строительства деревянных девятиэтажных домов минстрой России совместно с МЧС России отрабатывает вопросы пожарной безопасности. До конца года будут завершены соответствующие испытания. Сегодня уже могут строиться четырехэтажные деревянные дома. В конце прошлого года строительство первых таких домов было завершено в Вологодской области. Конструктивная безопасность по первой деревянной девятиэтажке будет отработана вместе с главой МЧС».

Москва, Иван Бабурин

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