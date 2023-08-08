Региональные торговые сети согласились ограничить наценки на социально значимые товары

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов по итогам рабочего совещания минпромторга с представителями ритейла и заинтересованных ведомств во вторник, 8 августа, заявил, что региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары по аналогии с крупными ритейлерами.

В минпромторге РФ отметили, что «ограничения будут, в частности, затрагивать наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию».

Как сообщает пресс-служба минпромторга Евтухов сказал следующее: «Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России. Позитивные процессы в экономике и рост потребительской активности в России подтверждают данные статистики: так, согласно недавним цифрам Росстата, оборот розничной торговли в июне 2023 года составил 3,83 трлн рублей. Это на 10% больше в сопоставимых ценах, чем в июне предыдущего, 2022 года, и на полтора процента выше, чем в мае 2023 года. При этом оборот розничной торговли за первое полугодие текущего года в целом составил 21,7 трлн рублей, и это также больше, чем оборот в январе-июне 2022 года. Рост за этот период относительно небольшой (плюс 1,1%), однако тенденция к увеличению устойчивая от месяца к месяцу».

Москва, Иван Бабурин

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