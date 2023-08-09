Глава минсельхоза пообещал снижение цен на мясо

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в четверг, 9 августа, на брифинге в Красноярском крае заявил, что в ближайшее время ожидается снижение цен на мясо, дефицита на эту продукцию – нет.



Как сообщает Telegram-канал министерства, в ходе общения с журналистами Патрушев сказал: «За первое полугодие, по данным Росстата, в стране произведено 7,6 млн. тонн скота и птицы на убой. Это на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, и способствует увеличению выпуска мяса. Сейчас сезонный фактор и общее увеличение потребления подталкивают цены на эту продукцию. Однако, уже в ближайшее время ожидается их снижение. Поэтому никакой критичной ситуации мы здесь не видим, абсолютно сезонное повышение, которое у нас из года в год происходит. А дальше цены выровняются, нет никаких предпосылок для их увеличения. Ни в коем случае нет дефицита, у нас в принципе полная самообеспеченность этим видом продукции»

«С учетом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа – начале сентября», – добавил глава минсельхоза.

Красноярск, Иван Бабурин

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