В минэнерго заверили, что рост цен на бензин – явление временное

В министерстве энергетики России в среду, 9 августа, заявили, что июльский рост цен на бензин является явлением временным и что уже принимаются меры для снижения волатильности, – сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении пресс-службы минэненрго, в частности, говорится: «Рост цен на бензин, зарегистрированный в июле, является временным явлением. Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания. Уже принимаются шаги для снижения волатильности. В частности, было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, и дизельного топлива – до 9,5%. Оно вступит в силу с начала осени».

Ранее Росстат сообщал, что в июле цены на моторное топливо выросли на 2,19% по сравнению с предыдущим месяцем.

Москва, Иван Бабурин

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