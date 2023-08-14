СМИ: Панамский канал ограничил проход танкеров со сжиженным природным газом (СПГ)

Судоходное агентство Norton Lilly сообщило, что в связи с ограничениями, введенными властями Панамы на использование одноименного канала, значительно увеличилось время прохода танкеров, в том числе перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), – передает в понедельник, 14 августа, газета Financial Times.

В сообщении Norton Lilly, в частности, говорится: «Среднее время ожидания крупных танкеров, перевозящих сжиженный природный газ на север через канал, увеличилось с восьми до 18 дней».

В своей замете Financial Times также пишет, что «на фоне сильной засухи, которая продолжается в Центральной Америке уже несколько месяцев, администрация Панамского канала ранее сократила количество судоходных рейсов и запретила судам с очень тяжелыми грузами пользоваться маршрутом из-за обмеления канала».

«Средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через Панамский канал выросла на 36% и составила 2,4 тысячи долларов», – говорится в публикации FT со ссылкой на данные компании Xeneta.

Панама, Иван Бабурин

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