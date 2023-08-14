В Центробанке предупредили о дальнейшем повышении годовой инфляции

Банк России заявил, что в связи с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться.

В материалах, опубликованных Центробанком, в частности, говорится: «По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

«В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%. это сопоставимо с динамикой цен, наблюдавшейся во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса. …В июле значительно более заметным стал эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены. Наиболее сильно он проявлялся в категориях с высокой долей импорта: фруктах, технике и электронике, автомобилях, зарубежном туризме. При этом ослабление рубля привело к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров, что является фактором ускорения роста цен и в них», – сообщили в Банке России.

Москва, Иван Бабурин

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