В Европе на 15% выросли цены на газ

Лондонская биржа ICE по итогам торгов вторника, 15 августа, сообщила, что цены на газ в Европе выросли на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров.

Согласно сообщениям СМИ, сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF во вторник, 15 августа, открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 400,1 доллара (+2,2%), ценовой максимум 457,5 доллара (+16,8%).

«Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня 391,7 доллара за тысячу кубометров», – передают СМИ со ссылкой на данные TTF.

Лондон, Иван Бабурин

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