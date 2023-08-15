Производство корректируемых снарядов «Краснополь» вырастет в 25 раз в следующем году

Управляющий директор КБ приборостроения им. А. Г. Шипунова Вячеслав Ковалев на форуме «Армия-2023» во вторник, 15 августа, заявил, что в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» вырастет в 25 раз, – сообщает телеканал «Звезда».

В интервью Ковалев сказал: «В следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей для изготовления нашего популярного «Краснополя-М2» превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся. Такое расширение производственных мощностей стало возможно благодаря поддержке минпромторга. Конструкторское бюро модернизировало снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики».

Москва, Иван Бабурин

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