Экономисты прогнозируют рост цен на ряд продуктов питания в России

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что ослабление рубля может повлечь рост цен на молоко, яйца и колбасные изделия, – сообщают в пятницу, 18 августа, «Аргументы и Факты».

В интервью изданию Долгова сказала: «Хотя все эти продукты (молоко, яйца, колбаса, – прим.ред.) производятся отечественными компаниями, курсы валют все же влияют на их себестоимость, потому что фермерам приходится закупать ряд необходимых для производства товаров за рубежом. Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования».

«В зоне риска» из-за слабого рубля могут оказаться именно цены на яйца, так как российские сельхозпроизводители выводят кур-несушек из импортных яиц. Упаковочные материалы тоже зачастую приходится приобретать за рубежом», – добавила экономист.

Москва, Иван Бабурин

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