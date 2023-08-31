Россия на следующей неделе объявит о сокращении поставок нефти на мировые рынки

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства по вопросам развития Красноярского края в четверг, 31 августа, заявил, что Россия и страны ОПЕК+ договорились по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки.

Отвечая на соответствующий вопрос главы государства, Новак сказал: «Да, договорились со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Основные параметры озвучим на следующей неделе. Публично».

Москва, Иван Бабурин

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