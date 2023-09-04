Нефть превысила отметку в $89

Согласно данным лондонской биржи ICE в понедельник, 4 сентября, по состоянию на 18:02 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,52% и поднялась до $89,01 за баррель, – сообщает РБК.

Агентство также пишет, что Brent стоит дороже $89 за баррель впервые с 23 января 2023 года. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 0,54%, до $86,01 за баррель.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что «котировки растут на фоне ожиданий дополнительного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией».

Лондон, Иван Бабурин

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