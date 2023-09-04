Путин заявил об ускорении строительства газопровода «Сила Сибири-2»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» заявил, что в настоящее время рассматривается возможность ускорить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Востребованы наши стратегические нефте- и газопроводы: «Сила Сибири», ВСТО, «Турецкий поток». Мы сегодня только с коллегами из Турции об этом говорили. Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство Дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Прорабатывается проект газового хаба в Турции, о чем мы тоже сегодня говорили с коллегами».

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»