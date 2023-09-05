Центробанк рассказал о росте российской экономики

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на панелях форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» во вторник, 5 сентября, заявил, что рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза, – сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Заботкин сказал: «Текущая статистика, как и в случае с инфляцией показывает, что рост по итогам года идет ближе к верхней границе прогноза».

ВВП России в июне по данным Минэкономразвития вырос в годовом выражении на 5,3%. В июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%.

Москва, Иван Бабурин

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