Центробанк рассказал о росте российской экономики

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на панелях форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» во вторник, 5 сентября, заявил, что рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза, – сообщает РИА Новости.
В ходе общения с журналистами Заботкин сказал: «Текущая статистика, как и в случае с инфляцией показывает, что рост по итогам года идет ближе к верхней границе прогноза».
ВВП России в июне по данным Минэкономразвития вырос в годовом выражении на 5,3%. В июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%.
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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