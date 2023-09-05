Саудовская Аравия до конца года продлила сокращение добычи нефти

Министерство энергетики королевства Саудовская Аравия во вторник, 5 сентября, сообщило, что принято решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки до конца 2023 года, – сообщает Саудовское агентство печати.

В пресс-службе минэнерго королевства сообщили, что «добровольное сокращение добычи на 1 млн. баррелей в сутки идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общий объем сокращения добычи королевством в сентябре составит 1,5 млн. баррелей в сутки».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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