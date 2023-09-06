В России почти 11% населения находятся за «границей бедности»

Федеральная служба государственной статистики в среду, 6 сентября, опубликовала предварительные данные, из которых следует, что численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности во втором квартале 2023 года составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей.

В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится: «Численность населения с доходами ниже границы бедности (во втором квартале 2023 года – ред.) составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 1,3 п.п. или на 1,9 миллиона человек... На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий».

«По итогам первого полугодия 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, сократилось по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 1,6 миллиона человек (с 18,9 миллиона человек до 17,3 миллиона человек) или на 1,1 п.п. (с 13,0% до 11,9%), – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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