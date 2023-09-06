«Газпром» выразил несогласие с Кишиневом по долгам за поставленный газ

ПАО «Газпром» в среду, 6 сентября, заявил, что не согласен с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ.

В сообщении, распространенном российском энергетическим гигантом говорится: «Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова. В любом случае, как мы уже отмечали, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом».

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража. «Газпром» намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами», – подчеркнули в компании.

Отметим, что ранее в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов на брифинге, озвучивая результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», заявил, что правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» $8,6 млн. из озвученной ранее задолженности в $709 млн. за потребленный газ, а остаток оспорить в суде.

Москва, Иван Бабурин

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