Министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вел Сенк в среду, 6 сентября, заявил, что если не будет продлен запрет ЕС на импорт украинского зерна, Варшава готова предпринять серьезные односторонние действия, и имеет для этого достаточно аргументов, – сообщает Polskieradio24.pl.

Польский министр, в частности, сказал: «Точно так же, как когда мы ввели односторонний запрет и позже добились его на уровне ЕС, сейчас мы полны решимости защищать интересы польских фермеров. Это наш приоритет. Мы хотим помочь Украине, мы делаем это в больших масштабах, гораздо больше, чем в некоторых других государствах-членах, однако основным интересом являются интересы собственных граждан, в данном случае фермеров. Мы боремся на уровне ЕС за введение этого запрета. Если оно окажется невыполненным, мы также готовы принять индивидуальные меры».

«Украинцы играют жестко, иногда переходя определенные границы, которые, по нашему мнению, не следует превышать, учитывая масштабы помощи со стороны Польши и других стран ЕС. С другой стороны, они находятся в состоянии войны, поэтому эта толерантность к их действиям, выходящим за рамки стандартных дипломатических действий, кажется несколько преувеличенной. С польской стороны также есть определенный предел нашим уступкам и нашему терпению. Мы не прогнемся под таким давлением», – подчеркнул Шинковский вел Сенк.

Варшава, Иван Бабурин

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