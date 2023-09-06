Москва и Анкара договорились о поставках миллиона тонн зерна

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в среду, 6 сентября, заявил, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн. тонн зерна при содействии Катара, – сообщают РИА Новости.

Агентство пишет, что российский дипломат сказал следующее: «Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок. Сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов. Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество»

Москва, Иван Бабурин

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