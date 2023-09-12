Глава Сбера назвал «справедливый» курс рубля

Глава Сбербанка Герман Греф во вторник, 12 сентября, заявил, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей, – сообщает телеканал «Россия-1».

В эфире телеканала Греф сказал: «На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. Думаю, что при соответствующих шагах со стороны правительства, нахождении механизма регулирования этой ситуации, мы выйдем примерно на такие уровни».

Москва, Иван Бабурин

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