В России повысили прогноз инфляции до 7,5% и рост доходов населения 4,3%

Представитель минэкономразвития РФ во вторник, 12 сентября, заявил, что министерство повысило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,3% до 7,5%. При этом, рост реальных доходов населения в 2023 году ожидается 4,3% против 3,4% планируемых ранее, зарплаты должны вырасти с прогнозируемых ранее 5,4% до 6,2%, – сообщают СМИ.

Представитель ведомства, в частности, сказал журналистам: «Во вторник уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства. Мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Считаем, что изменение курса, который с начала года составил более 40%, отразится, так или иначе будет перенесено в цены, в основном до конца этого года. Но в дальнейшем мы ждем стабилизации инфляции. Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%. Повышение прогноза на 2024 год до 4,5% с 4,0% связано в основном с тем, что индексация тарифов в 2024 году может оказаться выше, чем ранее закладывалось, в том числе из-за более высокой инфляции в 2023 году».

Кроме того, представитель минэкономразвития сообщил, что министерство улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат – до 6,2% с 5,4%.

«Несмотря на повышенный уровень инфляции в текущем году в 7,5%, рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 4,3%. Если смотреть исторические ряды данных – это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год. То есть, такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всем прогнозном горизонте 2024-2025 годов. Что касается реальных зарплат, то они, по нашему прогнозу в текущем году вырастут на 6,2% вместо ожидаемых ранее 5,4%. В 2024-2026 годах – на 2,5%, 2,6% и 2,3% соответственно», – сообщил представитель минэкономразвития.

Москва, Иван Бабурин

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