В Дубае откроется отделение «Почты России»

Генеральный директор Федерального почтового оператора «Почта России» Михаил Волков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник, 12 сентября, заявил, что компания работает над открытием компании в Объединенных Арабских Эмиратах, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству глава «Почты России» сказал: «Сейчас мы работаем над открытием компании в Дубае, в ОАЭ, а также рассматриваем и другие страны. Мы как логисты идем за спросом, за клиентами. Ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения. Страны, приглашенные в БРИКС, за последнее время более чем на 80% нарастили обмен почтой с Россией, и в этом списке ОАЭ выделяются с кратным ростом».

Владивосток, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»