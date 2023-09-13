«Аэрофлот» в следующем году увеличит пассажиропоток на два миллиона, а прибыль «Победы» направит на страховку импортных самолетов

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток с 45 миллионов человек в 2023 году до 47 млн. в 2024, а также, что прибыль «Победы» за 2022 год будет направлена на страховое урегулирования по импортным самолетам.

В ходе общения с журналистами Александровский «Базовый сценарий на 2023 год был 43 млн. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 млн. Цель на следующий год – не менее 47 млн пассажиров. Соотношение между международными и внутренними рейсами останется прежним – 20% и 80% соответственно»

Также глава «Аэрофлота» заявил, что вся чистая прибыль дочернего лоукостера «Победа» за 2022 год пойдет на страховое урегулирование по западным самолетам.

«В рамках урегулирования из ФНБ (Фонда национального благосостояния, – прим.ред.) на все авиакомпании выделено 300 млрд рублей. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. «Победа» в 2022 году получила 15 млрд рублей чистой прибыли, она в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по импортным самолетам группы», – сообщил Александровский.

Владивосток, Иван Бабурин

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