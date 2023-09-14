СМИ: Создание «газового хаба» в Турции приостановлено из-за разногласий между Москвой и Анкарой

Строительство «газового хаба» в Турции для замены Россией потерянных продаж «голубого топлива» в Европу столкнулось с задержками из-за разногласий по поводу того, кто будет управлять проектом, – сообщает в четверг, 14 сентября, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой сразу на двух источников, знакомых с проектом, пишет: «Реализация проекта газового хаба была отложена из-за разногласий между Москвой и Анкарой по поводу контроля над ним. Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом».

«Другой источник, близкий к контролируемому Кремлем газовому гиганту «Газпром», признал, что министерство энергетики Турции пока не ответило на запросы с просьбой прокомментировать ситуацию», – говорится также в публикации Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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