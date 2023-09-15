В России могут ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов

Заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов предложили ввести минфин и минэнерго. При этом, тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу уплаченная пошлина будет возвращена в виде обратного акциза на нефть, – сообщает в пятницу, 15 сентября, агентство «Интерфакс».

Агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, пишет, что «предлагается ввести пошлину в размере $250 за тонну, как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. При этом, если компания выполнит квоты минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть».

«Такую высокую пошлину предлагается ввести в качестве меры, препятствующей «серому экспорту», – сообщил один из собеседников «Интерфакса».

Агентство, также сообщает, что «в пятницу вице-премьер Александр Новак собирал представителей нефтяных компаний и ведомства на совещание, где и обсуждалось намерение ввести заградительную пошлину. По словам источников предложение вызвало серьезное сопротивление нефтяников».

«Компании полагают, что такая мера не приведет к снижению оптовых цен, а, наоборот, еще больше разгонит их. Кроме того, неясно, как определять, у кого «серый экспорт», а у кого нет, а также каким образом возвращать средства через обратный акциз», – сказал один из собеседников «Интерфакса».

Москва, Иван Бабурин

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