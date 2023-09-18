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Вторник, 19 сентября 2023, 00:58 мск

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США побили свой антирекорд по госдолгу

Фото: pixabay.com

Министерство финансов США в понедельник, 18 сентября, сообщило, что государственный долг Соединенных Штатов впервые преодолел рубеж в $33 трлн. и составил $33,04 трлн., – сообщает ТАСС.

Агентство, со ссылкой на информацию, опубликованную в базе данных на сайте американского Минфина, пишет, что в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 18 сентября значится сумма $33,044трлн., что стало очередным рекордным показателем госдолга Соединенных Штатов. Предыдущая планка в $32 трлн. была преодолена 16 июня.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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