российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 сентября 2023, 14:04 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС приостановил финансирование гумпомощи Сомали из-за краж и вымогательств

Фото: FreePik

Евросоюз временно приостановил финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Сомали. Расследование ООН показало, что выделенные для нуждающихся предметы первой необходимости разворовываются, а с голодающих собирают деньги за бесплатную еду.

За прошлый год Еврокомиссия предоставила Сомали через ВПП помощь на 7 млн долларов. В целом страна получила более 2,2 млрд долларов на борьбу с голодом. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕК, Европейский союз прислушался к сообщениям о том, что предоставляемая им помощь по закупке продовольствия для Сомали стала жертвой коррупции и хищений.

Гумпомощь по линии ВПП шла в центры, где живут внутренние переселенцы, которые были вынуждены покинуть районы проживания по разным причинам. В таких лагерях сейчас находятся более 7,3 млн человек. Помощь поступает администрации центров, а ее распределением занимается руководство и охранники из числа местных жителей.

Собранные в 55 лагерях сведения показывают, что во всех из них есть факты хищения и коррупции. Часть помощи перепродается, часть используется для личных нужд, лишь небольшая часть доходит до тех, кто в ней действительно нуждается. Жителей лагерей вынуждают при этом платить за эти продукты, угрожая расправой или изгнанием из лагеря.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Дания пообещала Украине еще 45 танков / Вопиющее нарушение и решительный протест: посла Франции вызвали в МИД России / В Париже неизвестные угнали грузовик с одеждой из новой коллекции модного дома / В Италии самолет пилотажной группы упал на машину с семьей / Польша запретила въезд машин с российскими номерами / Как Байден: глава МИД ФРГ назвала главу Китая диктатором / Новый пакет помощи ЕС для Украины оказался под вопросом из-за зерна – СМИ / Небензя: ООН отправила Украине больше денег, чем Афганистану

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Экономика, Европа,