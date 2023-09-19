ЕС приостановил финансирование гумпомощи Сомали из-за краж и вымогательств

Евросоюз временно приостановил финансирование Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Сомали. Расследование ООН показало, что выделенные для нуждающихся предметы первой необходимости разворовываются, а с голодающих собирают деньги за бесплатную еду.

За прошлый год Еврокомиссия предоставила Сомали через ВПП помощь на 7 млн долларов. В целом страна получила более 2,2 млрд долларов на борьбу с голодом. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕК, Европейский союз прислушался к сообщениям о том, что предоставляемая им помощь по закупке продовольствия для Сомали стала жертвой коррупции и хищений.

Гумпомощь по линии ВПП шла в центры, где живут внутренние переселенцы, которые были вынуждены покинуть районы проживания по разным причинам. В таких лагерях сейчас находятся более 7,3 млн человек. Помощь поступает администрации центров, а ее распределением занимается руководство и охранники из числа местных жителей.

Собранные в 55 лагерях сведения показывают, что во всех из них есть факты хищения и коррупции. Часть помощи перепродается, часть используется для личных нужд, лишь небольшая часть доходит до тех, кто в ней действительно нуждается. Жителей лагерей вынуждают при этом платить за эти продукты, угрожая расправой или изгнанием из лагеря.

Могадишо, Зоя Осколкова

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