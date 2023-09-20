Правительство РФ рассматривает меры по восстановлению валютного контроля

Зам.министра финансов Алексей Моисеев на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду, 20 сентября, заявил, что в настоящее время правительство для рассматривает ряд мер по восстановлению валютного контроля для предотвращения оттока капитала, который идет сейчас, в том числе, через дружественные страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Моисеев сказал: «В настоящий момент в правительстве разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса. Эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности».

Москва, Иван Бабурин

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