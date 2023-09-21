В России вводятся гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен подписал постановление о введении в России с 1 октября текущего года гибких экспортных пошлин от 4% до 7% на широкий перечень товаров в зависимости от курса рубля.

В пресс-службе российского кабмина в четверг, 21 сентября, сообщили, что «мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года».

«Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен», – сообщили в правительстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»