Минэнерго объявило о введении бессрочного ограничения на экспорт бензина и диз.топлива

Первый зам.главы министерства энергетики РФ Павел Сорокин в четверг, 21 сентября, заявил, что ограничение на экспорт топлива введено бессрочно с целью создания его избытка на рынке, что в свою очередь должно повлиять на оптовую цену, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале министерства, Сорокин говорит: «Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится «вымывание». Ведь, достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает. …Мы рассчитываем, что тот объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании, – прим. ред.) и добросовестные участники направляют на рынок, полностью закроет все потребности, более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену».

Ранее, сегодня сообщалось, что с 21 сентября вступило в силу подписанное российским премьером Михаилом Мишустиным постановление, которое вводит временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Москва, Иван Бабурин

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