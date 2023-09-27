В России растут зарплаты и цены

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 27 сентября, сообщила, что рост реального размера заработной платы в России в июле 2023 года составил 9,2% в годовом выражении, а прирост цен с 1 по 25 сентября составил 0,60%, с начала года – 4,32%.

Согласно информации, опубликованной на сайте Росстата: «рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в июле 2023 года составил 9,2% в годовом выражении после повышения на 10,5% в июле, на 13,3% в мае, на 10,4% в апреле, на 2,7% в марте, на 2,0% в феврале и на 0,6% в январе. В целом за январь-июль 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос на 7,1% в годовом сравнении».

«Среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в июле 2023 года составила 71 419 рублей, увеличившись на 13,9% по сравнению с июлем 2022 года», – сообщили в статистическом ведомстве. Со своей стороны в минэкономразвития заявили, что прогнозируют рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 6,2%, в 2024 году – 2,5%.

Что касается роста цен, то, как сообщили в Росстате, его недельный прирост почти в 0,3% стал максимальным с первой недели декабря 2022 года (но тогда недельный рост цен составил 0,58% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря на 9%). С начала месяца прирост цен к 25 сентября составил 0,60%, с начала года – 4,32%.

«За период с 19 по 25 сентября 2023 г. выросли цены: на яйца – на 2,9%, мясо кур – на 1,2%, масло подсолнечное – на 0,9%, консервы мясные для детского питания – на 0,8%, говядину и колбасы – на 0,7%, баранину, чай черный и рис – на 0,6%, свинину, сосиски, сардельки, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,5%. Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 0,6% (неделей ранее выросли на 0,7%), в том числе на помидоры – на 9,3%, бананы – на 4,1%, огурцы – на 1,5%, свеклу – на 1,0%. В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, капусту и яблоки – на 2,7%, картофель – на 2,3%, лук – на 1,6%. В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины – на 1,0%, левомеколь и эргоферон – на 0,8%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,6%», – сообщили в Росстате и добавили, что на непродовольственные товары «выросли цены на шампуни – на 0,7%, колготки женские – на 0,6%, доски обрезные – на 0,5%. Цены на бензин автомобильный выросли за неделю на 0,5%, дизельное топливо – на 1,7%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 1,6% (неделей ранее снизилась на 3,5%)».

Москва, Иван Бабурин

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